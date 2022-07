Handballer Jonas Gertges verlässt Hamburg: Ziel offen

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburg (dpa/lno). Handball-Bundesligist HSV Hamburg und Linksaußen Jonas Gertges gehen ab sofort getrennte Wege. Wie die Hanseaten am Mittwoch mitteilten, haben sich der 24 Jahre alte Angreifer und der HSVH einvernehmlich auf die vorzeitige Auflösung des bis 2023 gültigen Vertrags geeinigt. Für die Hamburger absolvierte Gertges 87 Pflichtspiele und erzielte 86 Tore. In der vergangenen Saison kam er nur selten zum Einsatz, da er auf seiner Position an dem dänischen Olympiasieger Casper Mortensen nicht vorbeikam.

«Wir konnten Jonas im vergangenen Jahr leider nicht die Spielzeit bieten, die er sich gewünscht hat», sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke und verwies auf den Coup mit Mortensen. «Auch in der kommenden Saison wird Casper voraussichtlich eine große Rolle bei uns spielen. So sind wir gemeinsam zu der Lösung gekommen, dass ein Vereinswechsel für Jonas die beste Option ist», fügte Frecke hinzu.

Der gebürtige Mindener Gertges blickt positiv auf seine drei Jahre in Hamburg zurück: «Ich bin dem HSVH dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, mich in den höchsten deutschen Spielklassen zu präsentieren und bin mir sicher, dass der Verein seinen angestrebten Weg positiv fortsetzen wird», betonte Gertges, dessen Ziel offen ist.

© dpa-infocom, dpa:220706-99-930227/2 (dpa)