Schleswig-Holstein Musik Festival wird mit Brahms eröffnet

Lübeck. Mit zwei Konzerten wird an diesem Wochenende in Lübeck das Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet.

Beim Vorkonzert am Samstag ist das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Alan Gilbert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle zu hören. Auf dem Programm stehen das Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur des diesjährigen Schwerpunktkomponisten Johannes Brahms und die Sinfonie «Die Harmonie der Welt» von Paul Hindemith.

Zur eigentlichen Eröffnung mit gleichem Programm am Sonntag werden Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und weitere Mitglieder seiner Landesregierung erwartet. Das Auftaktkonzert wird ab 20.15 Uhr live vom NDR Fernsehen auf 3sat übertragen. Den Solopart übernimmt an beiden Abenden der in Russland geborene deutsche Starpianist Igor Levit.

Bis zum 28. August stehen 204 Konzerte, fünf Musikfeste auf dem Lande, zwei Kindermusikfeste und der Werftsommer auf dem Programm. Porträtkünstler ist in diesem Jahr der israelische Dirigent Omer Meir Wellber.

