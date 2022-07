FC St. Pauli verliert Test gegen Silkeborg IF

Tønder (dpa/lno). Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF mit 0:2 (0:0) verloren. Die Partie am Freitag in Tøndern dominierten die Hamburger in der ersten Halbzeit. Igor Matanovic hatte nach einem Zuspiel von Felix Roggow zur vermeintlichen Führung getroffen, doch wegen einer Abseitsstellung fand der Treffer keine Anerkennung.

In der zweiten Halbzeit gab es durch mehrere Auswechslungen einen Bruch im Spiel des FC St. Pauli, so dass die Dänen fortan mehr von der Partie hatten. Joel Felix (74.) und Anders Klynge (80.) trafen für die Einheimischen.

«Es war ein guter Test. Die Mannschaft hat 60, 70 Minuten richtig gut gespielt, auch die eine oder andere Chance gehabt. Von daher war das auf jeden Fall ein Schritt nach vorn im Vergleich zum Spiel gegen Kiel», sagte Trainer Timo Schultz.

In den Testpartien zuvor hatten die Hamburger gegen den Bezirksligisten MTV Hetlingen mit 13:0 gewonnen und anschließend eine 0:2-Niederlage beim ersatzgeschwächten Ligakonkurrenten Holstein Kiel kassiert.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-878550/2 (dpa)