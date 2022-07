Hamburg Stealers haben in Köln Playoff-Platz zum Ziel

Hamburg (dpa/lno). Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will am Samstag (13.00/16.30 Uhr) bei den Cologne Cardinals die Playoff-Teilnahme perfekt machen. In der Tabelle sind die Hanseaten Dritter vor den Kölnern, die allerdings vier Partien weniger bestritten haben. Die Hauptrunde endet am 9./10. Juli. Sechs der sieben Teams in der Gruppe Nord sind von wetter- und coronabedingten Spielausfällen betroffen. Über die Reihenfolge der Platzierung entscheidet das Verhältnis von gewonnenen zu gespielten Partien. Sollte die Mannschaft von Cheftrainer David Wohlgemuth eines der beiden Duelle gewinnen, dürfte Rang drei sicher sein.

