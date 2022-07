Gleichstellungskonferenz: Ergebnisse der 32. Sitzung

Hamburg (dpa/lno). Die Konferenz der Gleichstellungs- und Frauenministerinnen und -minister der Länder (GFMK) informiert am Freitag (13.00 Uhr) zum Abschluss ihrer 32. Sitzung über Ergebnisse ihres zweitägigen Treffens in Hamburg. Erwartet werden dabei die GFMK-Vorsitzende, Hamburgs Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank, sowie Brandenburgs Sozialministerin Ursula Nonnemacher (beide Grüne). Das Vorsitzland Hamburg wollte sich in der GFMK für eine nachhaltige und krisenfeste Gleichstellungspolitik einsetzen, um so die Gleichstellung der Geschlechter - auch in Krisenzeiten und gesellschaftlichen Umbruchsituationen - sicherzustellen. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die viele soziale Ungleichheiten sichtbar gemacht und verschärft habe.

