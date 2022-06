Holstein Kiel remis gegen Aserbaidschan-Meister

Kiel (dpa/lno). Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat im ersten Testspiel im österreichischen Trainingslager ein Remis eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp trennte sich am Mittwoch vom aserbaidschanischen Meister und Pokalsieger Qarabag Agdam 2:2 (0:2). Auf dem Sportplatz in St. Ulrich am Pillersee lagen die Aserbaidschaner zur Halbzeit mit 2:0 in Front. Ramil Sheidev hatte per Konter und später vom Elfmeterpunkt getroffen.

Nach der Pause gingen die Norddeutschen gegen den Champions-League-Qualifikanten und mehrmaligen Europa-League-Teilnehmer energischer zu Werke. Philipp Sander (56.) und Kwasi Wriedt (76.) schafften den Ausgleich. Nächster Testspielgegner ist am Samstag (15.00 Uhr) der österreichische Erstligist Wolfsberger AC. Tags darauf kehren die Kieler zurück nach Hause.

