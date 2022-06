Hamburgs letzter Lieger: Büro auf dem Hausboot: Medienschiff wieder im Heimathafen

MedienSchiff BRuno. Das Hausboot ist Sitz einer Print- und Medienproduktionsfirma. Am Montag, 27.06.2022, ging es nach einer Überholung in einer Werft im Harburger Hafen zurück in den Moorfleeter Yachthafen. <p/> Auf den Fotos sind zu sehen: Marketingleiter Andreas Plettner (li.) und Carsten Fleischer, Geschäftsführer der MedienSchiff BRuno GmbH <p/> Fotos: Johannes Kramer <p/> <p/>