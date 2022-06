CDU: Glißmann wird Parlamentarische Geschäftsführerin

Kiel. Einen Tag vor Beginn der Landtagssitzung mit der Wahl des Ministerpräsidenten und Debatten zu diversen Themen hat die CDU-Fraktion den wichtigen Posten der Parlamentarischen Geschäftsführerin besetzt. Die Aufgabe übernimmt die Abgeordnete Birte Glißmann, die neu im Landtag ist. In den vergangenen Tagen waren in CDU-Kreisen verschiedene andere Namen kursiert. Glißmann, von Beruf Staatsanwältin, hatte den Wahlkreis Elmshorn als Direktkandidatin gewonnen und gehörte der zwölfköpfigen Hauptverhandlungsgruppe der CDU bei den Koalitionsgesprächen mit den Grünen an. Der langjährige Parlamentarische Geschäftsführer Hans-Jörn Arp (69) hatte nicht wieder für den Landtag kandidiert.

© dpa-infocom, dpa:220628-99-835043/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg