Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß in Hamburg

Hamburg. Ein Autofahrer in Hamburg ist nach einem Frontalzusammenstoß gestorben. Der 50-Jährige war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Stadtteil Volksdorf mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er den Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen. Auch der 19 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

