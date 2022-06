Mini-Zuflucht: Werbe-Anhänger für Obdachlose gut angenommen

Ein Anhänger, der als Mini-Unterkunft für Obdachlose dient, steht an einer Straße am Stadtpark.

Seit mehr als einem halben Jahr können Obdachlose in einem Werbeanhänger in Hamburg einen geschützten Schlafplatz finden. Finanziert wird die Mini-Unterkunft durch Werbung auf den beiden Dachseiten. Das kommt gut an.