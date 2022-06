Ein katholischer Bischof hält während einer Messe ein Kreuz in den Händen.

Kirche Immer weniger Katholiken in Hamburg

Hamburg. Die Zahl der Katholiken in Hamburg ist im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken. Ende 2021 lebten in der Hansestadt 170.050 katholische Christen. Ein Jahr zuvor waren es noch 174.789. Dies geht aus der Statistik für das Jahr 2021 hervor, die die Verwaltung des Erzbistums Hamburg am Montag vorgelegt hat. Die Zahl der Kirchenaustritte stieg danach gegenüber dem Vorjahr deutlich von 3607 auf 5520. Die Zahl der Taufen stieg von 611 auf 777, die Zahl der Trauungen von 43 auf 94. Die Zahl der Gottesdienstteilnehmer sank dagegen von 9864 auf 7024.

"Die Erschütterung durch das Bekanntwerden sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche ist groß", sagte Erzbischof Stefan Heße zu der hohen Zahl an Kirchenaustritten. Für viele Menschen sei dies wohl der Anlass gewesen, die Kirche zu verlassen. "Dennoch halte ich es für das einzig Richtige, den Weg der Prävention und Aufarbeitung weiterzugehen", sagte Heße. Viele Menschen zweifelten auch an der Wandlungsfähigkeit der Kirche und empfinden den Synodalen Weg bisher "als schleppend".

Nach Angaben des Erzbistums sind die Zahlen für einzelne Bereiche des kirchlichen Lebens im Jahr 2021 wie schon 2020 mit denen der Vorjahre nicht vergleichbar. Coronabedingt konnten Gottesdienste zeitweise nicht oder nur mit einer begrenzten Personenzahl gefeiert werden, Hochzeiten und Taufen wurden verschoben.

