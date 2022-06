Noch 22 Pferde im Deutschen Derby startberechtigt

Hamburg. Nach dem finalen Abmeldetermin am Montag sind für das 153. Deutsche Galopp-Derby am kommenden Sonntag in Hamburg noch 22 Pferde startberechtigt. Nur 20 dürfen das Rennen um das begehrte Blaue Band, das mit 650.000 Euro dotiert ist, aufnehmen. Am Mittwochmorgen wird das endgültige Derby-Feld feststehen.

Für 65.000 Euro ist der Hengst Queroyal, der im April kurzzeitig für das Derby gestrichen war, am Montag wie erwartet nachgemeldet worden. Der Hengst gilt als Mitfavorit auf den begehrtesten Titel im deutschen Galopprennsport.

Der Favorit auf den Sieg ist So Moonstruck aus dem Gestüt Schlenderhans, der mit Jockey-Weltstar Frankie Dettori ins Rennen gehen wird. Am Dienstagabend werden die Startboxen ausgelost.

