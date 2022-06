Finanzsenator Dressel mit Handelskammer-Delegation in Israel

Hamburg/Tel Aviv. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und eine zehnköpfige Delegation der Handelskammer werben seit dem Wochenende in Israel für Hamburg als Finanz- und Wirtschaftsstandort. Schwerpunkt der viertägigen Reise nach Tel Aviv sei auch, sich über das herausragende israelische Startup-Ökosystem, insbesondere für Fintechs, zu informierten, teilte der Senat am Montag mit. "Unsere Delegation aus dem Bereich der Finanzwirtschaft freut sich auf wichtige Erkenntnisse, die wir mit nach Hamburg nehmen", sagte Dressel. Begleitet werde die Delegation vom Präsidenten der Bundesbank für Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, Arno Bäcker. Bei dem Besuch in Israel habe Dressel im Namen des Senats in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem zum Gedenken an die Opfer einen Kranz niedergelegt.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-817325/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg