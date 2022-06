Holstein Kiel ohne neun Profis im Trainingslager

Zell am See/Österreich. Die Saison-Vorbereitung des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel steht unter keinem guten Stern. Zwar residieren die Schleswig-Holsteiner seit Sonntag in ihrem Sommer-Trainingslager in Zell am See in einem luxuriösen Wellness-Hotel. Doch wegen des Corona-Ausbruchs konnten gleich neun Profis die Österreich-Reise nicht antreten: Steven Skrzybski, Marvin Schulz, Julian Korb, Lucas Wolf, Aleksandar Ignjovski, Timon Weiner, Marcel Benger,Noah Awuku und Finn Porath fehlten. Immerhin: Korb, Porath, Benger und Awuku sollen im Verlauf der Woche nachreisen.

"Mit fünf Mann wären wir nicht gefahren. Wir Trainer stehen jetzt vor der Challenge, die Gruppe der fitten Spieler mit der der im Aufbau befindlichen Akteure zusammenzufügen", sagte Trainer Marcel Rapp den "Kieler Nachrichten" (Montag) angesichts der Pandemie-Welle.

Allerdings gibt es für den 43-Jährigen auch eine positive Nachricht: KSV-Kapitän Hauke Wahl (28) soll in Österreich erstmals seit Ausbruch seiner Krankheit (Pfeiffersches Drüsenfieber) im Januar wieder das komplette Mannschaftstraining bestreiten und ist damit eine Option für den Saisonstart am 16. Juli (13.00 Uhr) bei Greuther Fürth.

