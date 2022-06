American Football Hamburg Sea Devils: Sieg in Wroclaw nach Verlängerung

Hamburg. Den Hamburg Sea Devils ist in der European League of Football ein historischer Erfolg gelungen. Mit dem 26:23 bei den Wroclaw Panthers am Sonntag feierten die Hanseaten als erstes Team der Liga einen Erfolg nach Verlängerung. Für die Entscheidung sorgte Kicker Eric Schlomm mit einem Fieldgoal.

Nach vier Partien weisen die Sea Devils drei Siege und eine Niederlage auf. Angesichts des Auftritts seines Teams meinte Cheftrainer Charles Jones: "Es war nicht schön, aber wie ich bereits in der letzten Woche gesagt habe, gewinnen wir lieber hässlich, als schön zu verlieren."

