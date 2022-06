Beachvolleyball "King of the Court": Heimsieg für Wickler

Hamburg. Der Hamburger Beachvolleyballer Clemens Wickler vom Eimsbütteler TV hat am Sonntagabend mit seinem Partner Robert Meeuwsen aus den Niederlanden das Turnier "King of the Court" gewonnen. Das im gesamten Turnierverlauf dominierende Duo setzte sich auf dem Heiligengeistfeld in der Hansestadt im dritten und entscheidenden Finaldurchgang klar durch. Bei den Frauen hatten zuvor Emi van Driel und Pleun Ypma (Niederlande) triumphiert.

Bereits am Donnerstag sind die Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer an gleicher Stätte zu sehen. Dann steht in der Hansestadt ein viertägiges Turnier der German Beach Tour an.

© dpa-infocom, dpa:220627-99-814340/2

