Grüne benennen zwei Staatssekretäre

Kiel. Der 29 Jahre alte Joschka Knuth soll für die Grünen im schleswig-holsteinischen Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Staatssekretär werden. Diese Personalie teilte der Landesverband am Freitag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Knuth ist Geograf und war am 8. Mai erneut in den Landtag gewählt worden. Er hatte vor dem Wechsel in die Landespolitik in einer Unternehmensberatung gearbeitet.

Als Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung ist Johannes Albig vorgesehen. Der 39-Jährige ist Diplom-Psychologe und hat zuletzt als Referatsleiter in der Kieler Stadtverwaltung gearbeitet. In beiden Ministerien ist noch jeweils ein zweiter Staatssekretärsposten zu besetzen.

