Segeln Lutz/Beucke starten mit Sieg in Kieler-Woche-Abschiedsgala

Kiel. Die Olympia-Zweiten Tina Lutz und Susann Beucke liegen bei den Regatten der Kieler Woche nach vier Rennen auf Platz vier. Die 49erFX-Skiffseglerinnen gewannen am Donnerstag die erste Wettfahrt, fielen in den drei folgenden aber zurück. Das Duo gibt bei der Kieler Woche nach 15 gemeinsamen Jahren seinen Abschied im olympischen Segeln.

Die beiden 31-Jährigen aus Bayern und Norddeutschland haben nach zwei verlorenen Olympia-Ausscheidungen und zwei gewonnenen Europameisterschaften ihre Karriere mit Silber bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr gekrönt. Lutz heiratet im Juli. Dem Sport bleibt sie als Bundesliga-Seglerin für ihren Heimatverein in Chiemsee und als Trainerin treu. Beucke ist ins Offshore-Fach gewechselt.

Die erfolgreich in die neue Olympia-Disziplin 470er-Mixed gestarteten Luise Wanser und Philipp Autenrieth (Hamburg/Augsburg) liegen nach drei Rennen auf Platz zwei. Das mit 98 Booten größte olympische Feld der Kieler Woche führt in Abwesenheit von Weltmeister Philipp Buhl (Sonthofen) Ilca-7-Steuermann Nik Aaron Willim vom Norddeutschen Regattaverein an. Windsurfer Sebastian Kördel (NRV) gewann das Auftaktrennen der neuen olympischen iQFoiler.

Die Kieler Olympia-Bronze-Crew Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer hat im Nacra 17 noch nicht zu ihrem Erfolgskurs gefunden. "Wir haben sechs Wochen Segeln verpasst. Unser Paket ist konkurrenzfähig, unsere Starts waren heute unterirdisch", sagte Steuermann Kohlhoff, der im Mai Vater wurde. Sein Team reiht sich auf Platz acht in der mit den drei olympischen Medaillen-Crews glänzend besetzten Flotte ein.

