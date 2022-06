Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet 45.000 Euro von Rentner

Henstedt-Ulzburg. Eine falsche Bankmitarbeiterin hat in Henstedt-Ulzburg 45.000 Euro von einem Rentner erbeutet. In der vergangenen Woche waren ähnliche Fälle in Bad Segeberg sowie im Kreis Pinneberg bekannt geworden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Maschen der Täter: Am Telefon geben sich die Betrüger als vertrauenswürdige Personen aus, um Geld zu erbeuten - zum Beispiel als Polizeibeamte, Staatsanwälte, Microsoft-Mitarbeiter oder wie hier als Bankmitarbeiter. Die Täter schafften es, insbesondere ältere Menschen am Telefon zu verunsichern oder zu verängstigen. Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen.

Diesmal hatte ein 86-Jähriger versucht, sich im Onlinebanking seiner Hausbank einzuloggen. Nach Eingabe seiner Zugangsdaten erschien ein neues Fenster, in dem er aufgefordert wurde, seine Kartennummer einzutragen. Danach erschien eine Fehlermeldung und ihm wurde ein Rückruf durch eine Sachbearbeiterin angekündigt. Später meldete sich die angebliche Bankangestellte und gab dem Senioren mehrere Anweisungen, die er befolgte. Als der Rentner misstrauisch wurde, setzte sich seine Tochter mit der Hausbank in Verbindung. Bei der Überprüfung des Kontos wurden drei Überweisungen über jeweils knapp 15.000 Euro festgestellt.

