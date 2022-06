Encrochat: Weiterer mutmaßlicher Großdealer verhaftet

Hamburg. Im Zuge der sogenannten Encrochat-Ermittlungen ist in Hamburg ein weiterer mutmaßlicher Großdealer verhaftet worden. Dem 38-Jährigen werde vorgeworfen, am Handel mit etwa 150 Kilogramm Kokain, 120 Kilogramm Marihuana und 25 Kilogramm Amphetamin beteiligt gewesen zu sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei soll er hauptsächlich als sogenannter Bunkerhalter und Geldkurier fungiert haben. Der Mann sei bereits am Dienstag in seiner Wohnung in Lemsahl-Mellingstedt verhaftet worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei zudem Beweismaterial sichergestellt worden.

Der 38-Jährige war den Angaben zufolge durch die Entschlüsselung des von Kriminellen gern genutzten Kryptodienstes Encrochat ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft geraten. Es handelte sich demnach bereits um die 235. Verhaftung in Hamburg in diesem Zusammenhang.

