Filip Bilbija will ein Quäntchen Glück auf HSV-Seite ziehen

Hamburg. Die Wohnungssuche ist noch nicht abgeschlossen, aber von seinen Zielen beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat Neuzugang Filip Bilbija schon klare Vorstellungen: "Ich möchte eine wichtige Rolle einnehmen, der Mannschaft helfen und das Quäntchen Glück auf unsere Seite ziehen", der 22 Jahre alte Offensivspieler am Dienstag. Er war vom Absteiger FC Ingolstadt in die Hansestadt gewechselt.

In seinen ersten Tagen im Volkspark hat sich der Neue bereits gut eingeleb. "Das Team ist super, innerhalb dieser Gruppe kann man sich gut weiterentwickeln", wurde Bilbija auf der Homepage des Clubs nach einer Medienrunde zitiert. "Hier beim HSV ist natürlich alles etwas größer als in Ingolstadt, zudem sind die Ziele deutlich ambitionierter."

Über seine Qualitäten sagte der gebürtige Berliner: "Ich bringe viel Leidenschaft mit und will immer gewinnen. Zudem bin ich torgefährlich, versuche aber auch meine Mitspieler zu pushen." Bilbija orientiert sich an der tödlich verunglückten Basketball-Legenden Kobe Bryant. Der habe gesagt, "dass es keine Fehler gibt, sondern man aus der Vergangenheit nur lernt. Daran will ich mir ein Beispiel nehmen."

