Lübeck meldet steigende Zahl von Windpockenfällen

Lübeck. In Lübeck häufen sich die Infektionen mit Windpocken. Das Lübecker Gesundheitsamt habe in den zurückliegenden Wochen steigende Fallzahlen registriert, sagte eine Sprecherin der Hansestadt Lübeck am Dienstag. Konkrete Zahlen nannte sie nicht.

Windpocken werden durch Tröpfcheninfektion übertragen und sind hoch ansteckend. Die Krankheit ist nach § 6 Infektionsschutzgesetz meldepflichtig. Die Behörden müssen Maßnahmen zur Verhinderung der Weiterverbreitung dieser über die Luft übertragbaren Viren vornehmen. Kinder ohne bestehende oder bewiesene Immunität dürfen nach den Vorgaben des Robert Koch-Institutes Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kitas nicht betreten.

Da die durch Viren ausgelöste Infektion bei Erwachsenen und Personen mit Vorerkrankungen zu schweren Erkrankungen führen könne, sei es sinnvoll, die Infektionsketten durch eine Impfung zu unterbrechen, teilte die Stadt mit.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-743444/2

