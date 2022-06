Einsatzlage bei Feuerwehr 2021 wieder auf Vor-Corona-Niveau

Hamburg. Nach einem Rückgang im Jahr 2020 sind die Einsatzzahlen bei der Hamburger Feuerwehr im zweiten Pandemie-Jahr wieder nahezu auf Vor-Corona-Niveau gestiegen. 282.516 Alarmierungen habe es 2021 insgesamt gegeben, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag bei der Vorlage des Jahresberichts. "Die Einsatzzahlen lagen bei durchschnittlich 744 Einsätzen in 24 Stunden, das sind in etwa alle zwei Minuten ein Einsatz."

Die meisten Einsätze gab es mit 250.716 beim Rettungsdienst - ein Plus von mehr als 24.000 Einsätzen im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Brandschutz wurden mit 10.513 hingegen etwas weniger Einsätze gefahren als 2020 (10.952). Die Zahl sogenannter Hilfsleistungen und Umweltschutzeinsätze erhöhte sich von 19.973 auf 21.287.

Die Zahl der Großbrände sank von 30 in 2020 auf 16, die der Brandtoten stieg hingegen von 8 auf 15 im vergangenen Jahr. Dabei sei jedoch zu bedenken, "dass sechs Menschen zunächst lebend gerettet werden konnten, die dann später im Krankenhaus gestorben sind", sagte Feuerwehrchef Christian Schwarz. 327 Menschen seien bei Bränden verletzt, aber lebend durch die Feuerwehr gerettet worden - und die seien auch am Leben geblieben, sagte der Oberbranddirektor.

Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren hätten sich entschlossen den Herausforderungen gestellt, sagte der Senator. "Mit enormen Investitionen in die Fahrzeugbeschaffung und Infrastruktur sowie einem spürbaren Personalzuwachs wollen wir die Leistungsfähigkeit weiter stärken und die Feuerwehr zukunftsfähig aufstellen."

Schwarz zufolge stieg die Zahl der Feuerwehrbeamten und Beschäftigten im Rettungsdienst im vergangenen Jahr um 79 auf insgesamt 3060. "Und wir sind weiblicher geworden." 120 der Beschäftigten seien mittlerweile Frauen, 19 mehr als 2020.

Von den 2660 Einsatzkräften der 88 Wehren der Freiwilligen Feuerwehr waren 281 weiblich. Insgesamt habe es für die Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr 8968 Einsätze gegeben.

