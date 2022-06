Reparatur- und Wartungsarbeiten: Köhlbrandbrücke gesperrt

Hamburg. Wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten wird die Köhlbrandbrücke von Freitag (22.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) vollständig gesperrt. Das teilte die Hamburg Port Authority am Dienstag mit. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Alle Fahrerinnen und Fahrer in Richtung Westen sollten der Beschilderung U30 folgen, jene mit Fahrtrichtung Osten der Beschilderung U40. Wer das Ziel Container Terminal Tollerort (CTT) und Hafengebiet "Ross" hat - das betrifft die Straßen Köhlbranddeich, Roßweg, Breslauer Straße und Am Travehafen - fährt auf der Umleitung über die Nippoldstraße.

