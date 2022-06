Großeinsatz an Schule nach Ankündigung einer Straftat

Bad Oldesloe. Weil ein Schüler in Bad Oldesloe eine Straftat angekündigt haben soll, ist die Polizei dort am Dienstag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Beamten hätten an den Beruflichen Schulen des Kreises Stormarn aber keine Anzeichen einer Straftat oder einer Gefahrenlage festgestellt, so dass der Einsatz nach etwa einer Stunde beendet worden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Nähere Angaben machte sie zunächst nicht. Auch zur Zahl der eingesetzten Beamten gab es zunächst keine genauere Informationen.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-741751/2

