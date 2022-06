HSVH-Trainer Jansen warnt vor schwieriger Saison

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Hamburg. Trainer Torsten Jansen erwartet für den HSV Hamburg ein schwierigeres zweites Jahr in der Handball-Bundesliga. "Jeder weiß: Die nächste Saison wird kein Selbstläufer. Wir müssen uns alles neu erarbeiten", sagte der 45-Jährige der "Hamburger Morgenpost" (Dienstag). Mit 26:42 Punkten und Platz 14 hatte der Aufsteiger in seiner Premieren-Saison ein gutes Ergebnis erreicht. Jansen: "Insgesamt können wir zufrieden sein." Der Weltmeister von 2007 sah aber auch, dass die Formkurve in der Rückrunde deutlich nach unten zeigte.

Zur nächsten Serie kommen in dem Niederländer Dani Baijens sowie den Dänen Jacob Lassen und Andreas Magaard drei neue Spieler nach Hamburg. Sechs Akteure werden den Club verlassen. "Das sind alles gute Jungs, die aber erst einmal integriert und sich einfinden müssen", sagte Jansen über die Neuen. Die erste Einheit absolvieren die Hamburger am 21. Juli. Danach geht es ins Trainingslager nach Fuerteventura. Der erste Spieltag der neuen Saison ist vom 1. bis zum 4. September terminiert.

