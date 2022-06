Bewölkt und trocken in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg. Sonnig und trocken wird das Wetter am Dienstag in Schleswig-Holstein und Hamburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist nur am Vormittag vermehrt mit Wolken zu rechnen. Es werden Temperaturen zwischen 18 Grad auf Sylt und 23 Grad in Hamburg erwartet. Der Wind weht zunächst mäßig und schwächt im weiteren Tagesverlauf ab. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es dann leicht bewölkt und windig, zudem kann es örtlich zu Nebelbildung kommen. Die Temperaturen sinken auf etwa 11 bis 6 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-738517/2

