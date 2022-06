Kinderband Deine Freunde ist überrascht von eigenen Liedern

Hamburg. Die Hamburger Kinderband Deine Freunde hat in den vergangenen zehn Jahren schon rund 100 Songs rund um Themen wie Hausaufgaben, lange Autofahrten und nervige Geschwister geschrieben. Dabei sei das Trio hin und wieder von den Reaktionen auf ihre Lieder überrascht worden. "Wir haben herausgefunden, dass ein von uns sträflich vernachlässigter Song mit am meisten gestreamt wird. Und das ist "Quatsch mit Soße"", sagte Lukas Nimscheck. Das Lied werde zusammen mit "Schokolade" und "Hausaufgaben" am häufigsten heruntergeladen.

Nimscheck ("Tigerenten Club"), Florian Sump (Echt, Jim Pansen) und Markus Pauli (Fettes Brot) sind seit 2012 Deine Freunde und haben seitdem mit ihren unkonventionellen Hip-Hop-Songs Bewegung in die Kinderzimmer gebracht.

Wenn ein neues Album ansteht, schließen sich die drei gern in einem Ferienhaus ein, basteln an Ideen und entwickeln gemeinsam Text- und Melodieschnipsel. Aktuell hat das Trio ein neues Album in Arbeit. Und am 25. Juni startet in Hannover die Jubiläumstour der Kinderband. Auf dem Plan stehen 15 Open-Air- und 20 Hallenkonzerte bis Jahresende.

© dpa-infocom, dpa:220621-99-738096/2

