CDU und Grüne in Kiel auf Koalitionskurs

Kiel. CDU und Grüne in Schleswig-Holstein sind bei ihren Verhandlungen über eine gemeinsame Regierung offenkundig weiter gut vorangekommen. Spitzenvertreter beider Parteien signalisierten am Montag, ganz große Baustellen gebe es nicht mehr. Zunächst setzten CDU und Grüne ihre Beratungen am Vormittag parteiintern fort. Der Entwurf des Koalitionsvertrages ist in der aktuellen Version nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehr als 200 Seiten stark. Im Laufe des Tages trifft sich auch die gemeinsame achtköpfige Steuerungsgruppe, um Lösungen für die noch offenen Punkte zu finden.

Der Koalitionsvertrag soll am Mittwoch vorgestellt werden. Konkrete Inhalte sind weiter unter Verschluss; das gilt auch für den künftigen Zuschnitt der Ministerien und Personalentscheidungen.

Spitzenpolitiker von CDU und Grünen zeigten sich zufrieden über die Verhandlungsfortschritte der letzten Tage. "Ganz riesengroße Baustellen haben wir gar nicht mehr", sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Wir haben ganz viel abgeräumt." Offen sei noch etwas beim Komplex Klima. "In den Themen, wo ich verhandelt habe, haben wir das alles gut hingekriegt." Ein bisschen werde man sich sicher noch über die Windenergie unterhalten.

Insgesamt gebe es überall noch kleinere Punkte zu klären, sagte Grünen-Verhandlungsführerin Aminata Touré. "Aber ich würde sagen, dass die großen Punkte alle eigentlich schon wesentlich abgeräumt worden sind." Touré verwies auf ein Feld mit Klärungsbedarf in den vergangenen Tagen: "Ich glaube, dass man im innenpolitischen Bereich durchaus feststellen kann, dass die CDU da eine deutliche Handschrift trägt", sagte sie. Trotzdem gebe es eine Ausgewogenheit zwischen den jeweiligen Interessen, einen Ausgleich zwischen Bürgerrechten und Stärkung der Sicherheitsinstitutionen.

"Also von daher bin ich insgesamt eigentlich ganz zufrieden", sagte Touré. "Und gerade im Bildungsbereich habe ich den Eindruck, dass man da eine gute Ausgewogenheit aus neuen Kompromissen gefunden hat."

Beide Parteien hätten sich eine Menge vorgenommen und viele Ideen eingebracht, sagte Grünen-Fraktionsvize Lasse Petersdotter. "Gemessen daran sind es gar nicht mehr so viele Konflikte - wir haben noch ein bisschen was zu besprechen, auch ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen komplexer werden - aber ich bin guter Dinge, dass wir da heute und morgen gut durchkommen." Alle noch ausstehenden Konflikte seien gut überwindbar, sagte Petersdotter. "Es sind einfach Dinge, die in den Facharbeitsgruppen nicht vereinbart werden konnten, die wir jetzt aber abschließen werden."

Die künftige Zahl der Ministerien stehe noch nicht fest, sagte Sütterlin-Waack. Bisher gibt es im Land sieben Ressorts. In Kiel verdichten sich die Anzeichen, dass es künftig ein Ministerium mehr geben könnte. Dann würden fünf auf die CDU entfallen, die auch den Ministerpräsidenten und den Staatskanzleichef stellt, und drei auf die Grünen, bei denen auch Touré als Ministerin erwartet wird. Die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther hatte bei der Landtagswahl am 8. Mai 43,4 Prozent der Stimmen geholt, die Grünen 18,3 Porzent.

Der Entwurf des Koalitionsvertrages sei sehr detailliert, sehr genau an vielen Stellen und sehr umfangreich, sagte Sütterlin-Waack. "Da werden wir in den nächsten Tagen noch sehr viel zu tun haben", meinte Touré. "Aber man ist auch irgendwie ein Stück weit stolz darauf, was man jetzt die letzten Wochen geschafft hat." Es sei auch zu sehen, wer sich in welchen Bereichen "ein bisschen durchgesetzt" habe und wo es neue Kompromisse gibt.

Am Wochenende hatte ein Redaktionsteam die Papiere der zehn Facharbeitsgruppen zusammengeführt. Die endgültigen Entscheidungen über das Zustandekommen des schwarz-grünen Regierungsbündnisses treffen die beiden Landesparteitage, die für nächsten Montag in Neumünster anberaumt sind. Zwei Tage darauf könnte dann Günther zum Ministerpräsidenten wiedergewählt werden.

