CDU und Grüne beraten über Entwurf des Koalitionsvertrags

Kiel. Die Spitzen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben am Montag zunächst parteiintern ihre Beratungen über eine gemeinsame Regierung fortgesetzt. Der Entwurf des Koalitionsvertrages ist in der aktuellen Version nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mehr als 200 Seiten stark. Im Laufe des Tages wird sich auch die gemeinsame achtköpfige Steuerungsgruppe treffen, um Lösungen für die noch offenen Punkte zu finden. Der Koalitionsvertrag soll am Mittwoch vorgestellt werden.

Spitzenvertreter beider Parteien zeigten sich zufrieden über die Verhandlungsfortschritte. "Ganz riesengroße Baustellen haben wir gar nicht mehr", sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). "Wir haben ganz viel abgeräumt." Offen sei noch etwas zum Beispiel beim Komplex Klima. Insgesamt gebe es überall noch kleinere Punkte zu klären, sagte Grünen-Verhandlungsführerin Aminata Touré. "Aber ich würde sagen, dass die großen Punkte alle eigentlich schon wesentlich abgeräumt worden sind."

