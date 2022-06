Wechselhaftes Wetter mit Gewittern im Norden

Hamburg. Einzelne starke Gewitter mit Windböen werden am Montag in Schleswig-Holstein und Hamburg erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es im Tagesverlauf wechselhaft. Demnach ist mit Schauern, Gewittern, Wind und einigen Auflockerungen zu rechnen. Am Nachmittag werden Temperaturen um die 17 bis 19 Grad erreicht. Zum Abend hin beruhigt sich das Wetter. In der Nacht zum Dienstag bleibt es locker bewölkt und trocken, bei Tiefsttemperaturen zwischen 13 und 9 Grad.

© dpa-infocom, dpa:220620-99-725900/2

