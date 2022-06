Fahrradsternfahrt gestartet: 16.000 Teilnehmer erwartet

Hamburg. Unter dem Motto "Mobil ohne Auto" ist am Sonntagmorgen im Hamburger Umland wieder die traditionelle Fahrradsternfahrt gestartet. Erwartet werden nach Polizeiangaben rund 16.000 Teilnehmer, die auf acht angemeldeten Hauptrouten mit ihren Fahrrädern in Richtung Stadtmitte fahren. Viele Startpunkte liegen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und der Hamburger Peripherie. Gegen 14.00 Uhr ist eine gemeinsame Fahrt auf dem Hamburger Ring 2 geplant. Jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni protestieren Radfahrer bundesweit für eine Verkehrswende mit weniger Autoverkehr und besseren Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-713390/3

