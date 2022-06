Ex-Präsidentin Litauens erhält Weltwirtschaftlichen Preis

Kiel. Litauens ehemalige Staatspräsidentin Dalia Grybauskaitė soll am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem Kieler Weltwirtschaftlichen Preis ausgezeichnet werden. Sie war auch EU-Haushaltskommissarin und erhält den Preis in der Kategorie Politik. In der Kategorie Wirtschaft wird Hans-Julius Ahlmann geehrt, geschäftsführender Gesellschafter der ACO-Gruppe (Rendsburg). In der Kategorie Wissenschaft geht die Auszeichnung an Prof. Ufuk Akcigit von der Universität Chicago.

Mit dem traditionell zur Kieler Woche verliehenen, undotierten Preis wollen das Kiel Institut für Weltwirtschaft, die Landeshauptstadt und die IHK Schleswig-Holstein einen Anstoß geben, globale Herausforderungen grenzüberschreitend zu bewältigen. Sie würdigen damit Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-713391/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg