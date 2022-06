Helmut-Schmidt-Universität Verteidigungsministerin bei Beförderungsappell in Hamburg

Hamburg. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht nimmt heute an der feierlichen Beförderung von rund 400 Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärtern in Hamburg teil. Die Studierenden der Helmut-Schmidt-Universität werden auf dem Campus der Bundeswehr-Uni zu Offizieren befördert. Zuvor wird die Ministerin gemeinsam mit Universitätspräsident Klaus Beckmann die Front der Truppe in Paradeaufstellung abschreiten und eine Ansprache halten.

Nach Angaben der Bundeswehr ist der jährliche Beförderungsappell das größte militärische Zeremoniell, das in der Hansestadt stattfindet. Die Universität präsentiert sich an diesem Tag zugleich mit einem "Open Campus" der Öffentlichkeit.

