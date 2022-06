16.000 Teilnehmer zur Fahrradsternfahrt in Hamburg erwartet

Hamburg. Unter dem Motto "Mobil ohne Auto" startet am Sonntag in und um Hamburg wieder die traditionelle Fahrradsternfahrt. Erwartet werden nach Polizeiangaben rund 16.000 Teilnehmer, die auf acht angemeldeten Hauptrouten mit ihren Fahrrädern in Richtung Stadtmitte fahren. Anschließend sei eine gemeinsame Ringstrecke ohne Abschlusskundgebung geplant. Jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni protestieren Radfahrer bundesweit für eine Verkehrswende mit weniger Autoverkehr und besseren Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer.

"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr vielen Menschen die Gelegenheit geben zu können, sich wieder gemeinsam für die Fahrradstadt Hamburg zu engagieren", sagte Ulf Brüggmann vom Vorstand des Trägervereins Mobil ohne Auto Nord. Viele Startpunkte liegen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und der Hamburger Peripherie. Wegen der Fahrrad-Demo muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

