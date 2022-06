Beachvolleyball-WM: Müller/Tillmann im Halbfinale

Rom. Svenja Müller und Cinja Tillmann spielen bei der Beachvolleyball-WM in Rom um eine Medaille. Das Duo aus Hamburg setzte sich am Freitag im Viertelfinale überraschend gegen die Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho del Sola aus Australien mit 2:1 (21:23, 21:18, 16:14) durch und zog in das Halbfinale ein. Dort treffen sie am Samstag (20.00 Uhr) auf die Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson.

Insgesamt waren fünf deutsche Paare bei der WM gestartet. Die Hamburgerinnen Sandra Ittlinger/Isabel Schneider und die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz aus Stuttgart waren in der Runde der letzten 32 gescheitert.

Auch für das einzige Männer-Team Nils Ehlers/Clemens Wickler aus Hamburg kam das vorzeitige Aus in der ersten K.o.-Runde. Die Stuttgarterinnen Karla Borger und Julia Sude schafften es bis ins Achtelfinale, bevor sie gegen Sopie Bukovec/Brandie Wilkerson ausschieden.

© dpa-infocom, dpa:220617-99-703267/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg