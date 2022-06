Kriminalität Täter sprengen Geldautomaten in Lübeck

Lübeck. Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Lübeck gesprengt. "Der Geldautomat wurde dabei komplett zerstört, dort lag ganz viel Geld herum", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts. Es sei unklar, ob und wie viel Geld die Täter nach der Sprengung gegen 2.23 Uhr in der Nacht zum Donnerstag im Stadtteil Moisling erbeuteten. Die Ermittler gingen von mindestens zwei Tätern aus, die mit einer hochmotorisierten Limousine in Richtung Autobahn 1 flohen. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.

Bei einem anderen Automaten sei es beim Versuch der Sprengung geblieben, sagte der Sprecher. In derselben Filiale habe es am 10. April einen Versuch gegeben, einen anderen Automaten mit Hilfe eines Gasgemisches zu sprengen. Dieses Mal sei die Sprengung mit Fest-Sprengstoff erfolgt. Deshalb waren Experten des Kampfmittelräumdienstes am Donnerstagmorgen im Einsatz.

