Medien: Östigard kurz vor Wechsel zum SSC Neapel

Neapel. Der frühere St. Pauli-Profi Leo Östigard steht laut italienischen Medien vor einem Wechsel zum SSC Neapel. Demnach will der Champions-League-Teilnehmer vier Millionen Euro für den 22 Jahre alten Norweger zahlen. Der Verteidiger ist derzeit noch beim Premier-League-Verein Brighton&Hove Albion unter Vertrag und ist bis Juni 2023 an den englischen Club gebunden.

In den vergangenen Jahren war der Fußball-Profi mehrfach verliehen worden. So spielte er in der Saison 2019/20 auf Leihbasis beim Zweitligisten FC St. Pauli in Hamburg. In der vergangenen Spielzeit war der Nationalspieler seit Januar beim CFC Genua 1893. Trotz des Abstiegs des Clubs aus der italienischen Serie A weckte Östigard das Interesse anderer Vereine.

© dpa-infocom, dpa:220613-99-645951/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg