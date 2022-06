Erste Niederlage: Hamburg Sea Devils unterliegen Barcelona

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football ihre erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlagen die Hanseaten den Barcelona Dragons vor 3500 Zuschauern im Stadion Hoheluft in ihrem zweiten Spiel trotz anfänglicher Führung noch mit 21:24. Die Entscheidung fiel rund zwei Minuten vor dem Ende, als die Gäste mit drei Punkten vorne lagen. Den Sea Devils sollte es anschließend nicht mehr gelingen, noch für einen positiven Ausgang zu sorgen.

"Einige Fehler können natürlich passieren, dürfen uns in dieser Situation allerdings nicht unterlaufen", sagte Quarterback Salieu Ceesay, Der Spielmacher stellte klar: "Für uns richtet sich der Blick jetzt sofort auf das nächste Spiel in Leipzig. Mund abwischen, weiter geht’s!" Die Partie bei den Sachsen findet am kommenden Samstag (18.00 Uhr) statt.

dpa:220612-99-639789/3

