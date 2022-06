Hamburg Nach tödlichem Rempler gegen Radfahrer: Mann in U-Haft

Bundespolizisten stehen am Bahnsteig vor einer S-Bahn.

Drei Tage nach dem tödlichen Sturz eines Radfahrers gegen eine S-Bahn in Hamburg-Ohlsdorf sitzt ein 62-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll den Radfahrer bewusst angerempelt haben. Körperverletzung mit Todesfolge - so lautet der Vorwurf gegen den Hamburger.