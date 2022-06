Sieben Überfalle auf Läden: Verdächtiger festgenommen

Hamburg. Nach sieben Überfallen auf Hamburger Geschäfte hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 43-Jährige soll in den vergangenen zehn Monaten mit einer Maske und Schusswaffe bewaffnet sechs Mal Biomärkte und einen Pizza-Lieferdienst ausgeraubt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Fünfmal soll er demnach denselben Biomarkt im Stadtteil Eimsbüttel überfallen haben. Zur Höhe der Beute wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Am Donnerstagabend waren nach Polizeiangaben Fahnder auf einen verdächtigen Mann in unmittelbarer Nähe eines Biomarkts in Eppendorf aufmerksam geworden. Sie stellten eine Schreckschusswaffe, eine Maske und weitere mutmaßliche Tatgegenstände bei ihm sicher. Wegen dringenden Tatverdachts nahmen die Beamten den Mann fest. Ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der 43-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Polizei prüft nun, ob er weitere Straftaten begangen haben könnte.

© dpa-infocom, dpa:220610-99-618537/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg