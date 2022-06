30.000 Flüchtlinge aus der Ukraine im Norden erfasst

Kiel. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind in Schleswig-Holstein mittlerweile 30.007 Flüchtlinge registriert worden. Die Zahl umfasst sowohl ukrainische Staatsangehörige als auch Menschen aus Drittstaaten, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. In den Landesunterkünften leben derzeit noch 1609 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Russland hatte den Ukraine-Krieg am 24. Februar begonnen.

