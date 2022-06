Betrunkener Mann zieht nach Unfall viel Ärger auf sich

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Kellenhusen/Grömitz. Ein junger Mann hat betrunken erst einen Autounfall im Kreis Ostholstein verursacht und sich anschließend eine Menge weiterer Probleme eingebrockt. Der 20-Jährige prallte in der Nacht zu Pfingstmontag zunächst mit einem Auto in Kellenhusen gegen einen Poller, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Trümmerteile und das abgefallene Nummernschild führten Zeugen und die Polizei zu dem Unfallflüchtigen.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,85 Promille. Die Polizei kassierte den Führerschein ein. Wenige Stunden später entdeckte einer der beteiligten Polizisten auf seinem Heimweg den 20-Jährigen in Schlangenlinien fahrend auf einem Fahrrad in Grömitz. Polizisten stoppten den Radler, der jetzt noch 1,23 Promille aufwies. Das Fahrrad hatte der junge Mann nach ersten Ermittlungen gestohlen. Er leistete erheblichen Widerstand, verletzte dabei aber niemanden.

Strafrechtlich kommen nun mehrere Probleme auf den 20-Jährigen zu: Ermittelt wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Trunkenheit im Straßenverkehr, der Unfallflucht, des Widerstandes und des Diebstahls.

