Handball-Bundesliga THW Kiel nach 33:26 sicher in der Champions League

Kiel. Handball-Bundesligist THW Kiel hat die erneute Teilnahme an der Champions League sicher. Der Rekordmeister gewann am Mittwoch sein Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen ohne den verletzten Sander Sagosen mit 33:26 (14:15). Da die Füchse Berlin zeitgleich nicht über ein 23:23 (12:13) beim HBW Balingen-Weilstetten hinaus kamen, ist der Mannschaft von Trainer Filip Jicha Platz zwei am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.

Beim letzten Heimauftritt des Löwen-Spielmachers Andy Schmid hatten die Kieler vor den 11 453 Zuschauern zunächst einige Probleme. In der 18. Minute lagen die Mannheimer mit 11:8 in Führung. Der THW schaffte immer wieder den Ausgleich, doch die erste Führung gelang erst durch den Treffer von Niclas Ekberg zum 19:18 (39.). Wenig später traf der Schwede auch zum 20:18.

Für die Gäste war das das Signal zum Aufbruch. Die Mannheimer hatten dem Schwung der Zebras, die in den sechsfachen Torschützen Patrick Wiencek und Ekberg ihre besten Werfer hatten, nichts mehr entgegenzusetzen. Zum Saisonabschluss empfangen die Kieler am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) Frisch Auf Göppingen in der heimischen Arena.

