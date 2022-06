Günther: Gute Atmosphäre bei Koalitionsverhandlungen

Kiel. CDU und Grüne in Schleswig-Holstein haben am Mittwoch rund anderthalb Stunden lang in großer Runde über eine gemeinsame Regierung verhandelt. Inhaltliche Konfliktpunkte seien dabei aber noch nicht geklärt worden, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) anschließend. Damit solle beim nächsten Treffen in großer Runde am 15. Juni begonnen werden. Die Atmosphäre sei entspannt gewesen. "Es hat Spaß gemacht." Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold betonte, die Fachgruppen sollten Konflikte "nicht verkleistern", sondern offen ansprechen. "Wichtig ist, ehrlich miteinander umzugehen, offen, aber auch lösungsorientiert."

