Verteidiger Adam Dzwigala bleibt beim FC St. Pauli

Hamburg. Der FC St. Pauli hat Defensivspieler Adam Dzwigala weiter an sich gebunden. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, verlängerte der Club den Ende Juni auslaufenden Vertrag. Über die Laufzeit wurden keine Angaben gemacht. Der 26-Jährige war im Dezember 2020 zu den Hamburgern gewechselt.

Zuvor hatte er bei mehreren Vereinen in seiner Heimat Polen und bei Desportivo Aves in Portugal gespielt. In der vergangenen Saison absolvierte der Verteidiger 21 Zweitliga-Spiele und erzielte zwei Tore. "Er ist ein toller Teamplayer, stark im Zweikampf, absolut zuverlässig und bringt die notwendige fußballerische Variabilität mit, die wir auch in der anstehenden Saison für unser Spiel benötigen", sagte Cheftrainer Timo Schultz über den Polen.

