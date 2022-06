Eine Reisende steigt mit ihrem Fahrrad in eine Regionalbahn.

Verkehr Züge im Norden an Pfingsten teils voll

Kiel. Einige Züge in Schleswig-Holstein sind am Pfingstwochenende starkt ausgelastet gewesen. "Es war auf einigen Strecken und zu einigen Zeiten sehr voll und leider konnten auch nicht immer alle Fahrgäste mitgenommen werden", sagte der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Nah.SH, Arne Beck, am Dienstag. Die Verkehrsunternehmen hätten ihr Möglichstes getan.

Nach Angaben von Nah.SH führten das 9-Euro-Ticket und das gute Wetter dazu, dass die an Pfingsten traditionell starke Nachfrage noch zusätzlich stieg. Besonders nachgefragt waren die Strecken an die Küsten von Nord- und Ostsee, aber auch Trassen im Binnenland. "Wir raten auch für die kommenden Wochenenden, die besonders nachfragestarken Zeiten zu meiden", sagte Beck. Bei gutem Wetter könne es weiterhin sehr voll werden.

Für eine erste Bilanz zum 9-Euro-Ticket ist es dem Verbund zufolge noch zu früh. "Welchen Anteil nun die drei freien Tage, das gute Wetter und das 9-Euro-Ticket an der Nachfrage hatten, lässt sich noch nicht sicher sagen", sagte Beck. Klar sei aber bereits, dass der Nahverkehr deutlich ausgebaut werden müsse.

