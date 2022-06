Peitschensperre: Achtfach-Sieger Starke verpasst Derby

Köln/Hamburg (dpa) – Der achtfache Siegreiter Andrasch Starke verpasst in diesem Jahr das 153. Deutsche Derby und die gesamte Rennwoche auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. Grund ist eine 14 Tage andauernde Sperre, die die Turf-Schiedsrichter dem 48-jährigen Starke am Pfingstmontag in Köln aufgebrummt haben.

Im 187. Union-Rennen, dem wichtigsten Derbytest, hatte Starke die Peitsche auf dem zweitplatzierten Hengst So Moonstruck sechsmal und einmal öfter als erlaubt eingesetzt. Die Sperre geht vom 20. Juni bis einschließlich 3. Juli. Das ist der Derbytag. In der Union hatte Starkes Pferd mit Kopf-Rückstand gegen Sammarco verloren, gilt aber nach wie vor als einer der Top-Favoriten auf den Derbysieg. Andrasch Starke ist der erfolgreichste Jockey in der Geschichte des deutschen Rennsports.

