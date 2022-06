Senat berät drei Tage über Haushaltsplan 2023/2024

Hamburgs rot-grüner Senat startet heute (10.30 Uhr) in seine dreitägigen Beratungen zum Haushaltsplan 2023/2024. Trotz der Folgen der Corona-Pandemie, der Inflation und der Unsicherheiten wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine rechnet Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) nicht mit größeren Differenzen. "Wir sind gut vorbereitet, Vorlagen sind streitfrei", twitterte Dressel zuletzt.

Allerdings hat der Senat für den Doppelhaushalt 2023/24 bereits globale Minderkosten von bis zu drei Prozent festgelegt - das bedeutet, dass damit fast alle Behörden drei Prozent ihres Etats einsparen müssen, was bei einem Volumen von bis zu 18 Milliarden Euro Kürzungen von mehr als einer halben Milliarde Euro pro Jahr bedeuten würde.

Über die Ergebnisse der Haushaltsberatungen will der Senat am Donnerstag (13.00 Uhr) informieren. Finanzsenator Dressel nimmt wegen einer Corona-Infektion nur digital von Zuhause aus an den Beratungen teil. "Eigentlich wollten wir mit dem Haushalt 23/24 Corona hinter uns lassen, hat bei mir nicht so ganz geklappt, bin seit gestern positiv", hatte Dressel am Sonntag getwittert.

© dpa-infocom, dpa:220606-99-566656/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg