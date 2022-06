Wunsch von Jan Delay: "Ich möchte unbedingt zu Elton John"

Hamburg. Hip-Hop-Urgestein Jan Delay (46) bringt seit fast drei Jahrzehnten auf seinen Konzerten seine Fans zum Feiern, Tanzen und Swingen. Doch während sich manch ein Fan nach knapp zwei Jahre währender Veranstaltungs-Flaute vermutlich schon nach neuen Konzerten des gebürtigen Hamburgers sehnt, träumt dieser selbst von einem ganz bestimmten Konzertbesuch. "Ich möchte unbedingt noch einmal in meinem Leben zu Elton John", erzählte der Künstler Ende Mai in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

"Ich hatte sogar Karten für mich und meine Frau für die Show in Frankfurt letzte Woche gekauft. Aber dann wären wir für ihren Geburtstag nicht rechtzeitig wieder in Hamburg gewesen und das hat meine Tochter leider nicht erlaubt", berichtete der Sänger, der selbst im Sommer wieder auf Tour geht, mit Wehmut in der Stimme. Allzu viele Gelegenheiten für einen Konzertbesuch werden sich jedoch voraussichtlich nicht mehr bieten: der britische Megastar hat angekündigt, sich mit seiner Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" endgültig von der Bühne verabschieden zu wollen. "Im Mai 2023 kommt er noch einmal nach Hamburg, dann muss es klappen", so Jan Delay.

Eine Karriere wie die von Elton John, der seit über fünf Jahrzehnten weltweit Erfolge feiert, wünscht sich der Hamburger Kult-Rapper allerdings nicht. "Der Typ sitzt seit über 50 Jahren jeden Tag im Flugzeug und fliegt für seine Konzerte um die Welt. Das wäre nichts für mich – ich habe mein beschauliches Deutschland, Österreich, Schweiz, das reicht mir völlig."

